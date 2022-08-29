Похититель скамеек примирился с властями райцентра Карелии

В Муезерском районе было закрыто уголовное дело в отношении местного жителя за примирением сторон, сообщили на сайте местного суда.

Муезерский районный суд прекратил уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвинялся в краже двух скамеек.

Напомним, ранее житель поселка Муезерский заметил в ангаре муниципальной организации «Муезерское городское поселение» две скамейки и взял их. Однако пропажу заметили, и мужчина попал под суд.

Житель поселка, рисковавший лишиться свободы на 5 лет, признал свою вину, раскаялся, дал явку с повинной и примирился с потерпевшей стороной. Причиненный ущерб — более 17 тысяч рублей — он возместил и принес свои извинения, которые были приняты. В результате суд уголовное дело прекратил.

Постановление не вступило в законную силу.