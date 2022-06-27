Жителю Карелии, укравшему две скамейки, грозит до 5 лет лишения свободы

Уголовное дело о краже скамеек расследуется в Муезерском районе, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Муезерского района поступила информация о краже — неизвестный утащил с территории муниципальной организации две скамейки. Ущерб превысил 17 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, 30-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что, прогуливаясь по посёлку, приметил скамейки в незапертом ангаре. Он взял их, думая, что пропажу никто не заметит. Одну скамейку он поставил на своем участке, а другую подарил товарищу, не сказав ему, откуда взял мебель. Похищенное правоохранители изъяли и вернули владельцу.

В настоящее время по статье «кража» возбуждено уголовное дело. За похищенные скамейки мужчина может лишиться свободы на 5 лет. Расследование продолжается.