Похитители люков с федеральных трасс в Карелии отправятся в колонию

Трое жителей Карелии сдали 14 чугунных крышек колодцев с федеральных трасс Р-21 «Кола» и А-119 в металлолом и отправились в места лишения свободы.

К различным срокам лишения свободы — от полутора лет в колонии-поселении до двух лет в исправительной колонии общего режима — приговорены Медвежьегорским районным судом Карелии трое мужчин. Они украли 14 чугунных крышек дождеприемных колодцев с автодорог Р-21 «Кола» и А-119 («Вологда – Медвежьегорск – автодорога Р-21 «Кола»). Об этом сообщили в Упрдор «Коле».

Следствием установлено, что весной прошлого год двое жителей Медвежьегорского района и проживающий в Петрозаводске житель Сегежи умышленно повредили дорожную инфраструктуру, чтобы впоследствии сдать похищенные детали в металлолом.

Причиненный ворами ущерб составил несколько десятков тысяч рублей. Однако следует отметить, что последствия их действий могли оказаться несоизмеримо значительнее стоимости похищенного имущества, ведь отсутствующие или поврежденные элементы инфраструктуры автодорог — потенциальная причина дорожно-транспортных происшествий, способных повлечь увечья и даже смерть их участников, отметили в Упрдор «Коле».

В управлении напомнили, в случае обнаружения поврежденных или отсутствующих элементов дорожной инфраструктуры на федеральных автодорогах в Карелии и Мурманской области, следует сообщать об этом по круглосуточным телефонам 8-8142-44-44-77 (Карелия), 8-8152-56-78-87 доб. 208 (Мурманская область).