Похитителя продуктов задержали в Карелии, когда он вернулся на место преступления

В Сортавале задержали мужчину, который похитил из магазина продукты на две тысячи рублей, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В воскресенье, 25 октября, группа задержания Сортавальского отдела вневедомственной охраны выехала на сработку сигнализации в сетевой магазин на улице Бондарева. Группе задержания работники торгового заведения сообщили, что по камерам видеонаблюдения было выявлено хищение, совершённое 22 октября.

Тогда неизвестный гражданин похитил продукты на сумму более 2000 рублей. Кнопку тревожной сигнализации нажали, когда увидели, что тот же мужчина вновь решил посетить магазин и находится в торговом зале.

Нарушитель был задержан. 36-летнему местному жителю предстоит ответить перед законом.