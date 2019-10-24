Поход в музей помог женщине узнать о смертельно опасном заболевании

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Жительница английского города Слау посетила музей "Камера-обскура и мир иллюзий", после чего обнаружила у себя рак молочной железы.
Гуляя по музею, зашла с семьей в комнату с тепловизионной камерой. Рассматривая свое изображение, женщина увидела на силуэте тепловое пятно красного цвета в области груди, которого не было ни у кого другого, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на Daily Mirror.
Через несколько дней женщина вспомнила про это и решила поискать в Сети объяснение пятну. После этого она обратилась в больницу, где ей диагностировали рак на ранней стадии.
Женщина перенесла две операции и готовится к третьей.
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