Поход в музей помог женщине узнать о смертельно опасном заболевании

Жительница английского города Слау посетила музей "Камера-обскура и мир иллюзий", после чего обнаружила у себя рак молочной железы.

Гуляя по музею, зашла с семьей в комнату с тепловизионной камерой. Рассматривая свое изображение, женщина увидела на силуэте тепловое пятно красного цвета в области груди, которого не было ни у кого другого, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на Daily Mirror.

Через несколько дней женщина вспомнила про это и решила поискать в Сети объяснение пятну. После этого она обратилась в больницу, где ей диагностировали рак на ранней стадии.



Женщина перенесла две операции и готовится к третьей.