Поиски пенсионера с потерей памяти, ушедшего две недели назад с дачи, продолжаются в Карелии

Уже две недели прошло со дня исчезновения 80-летнего Вениамина Фрагина, но родственники и волонтеры не теряют надежды его найти.

"Спасибо всем, кто поддерживает нас в этих поисках и ожидании. Мы надеемся, ищем и ждем каждый день. Спасибо всем за ваши слова поддержки, за каждую расклеенную листовку, за все-все..", - написала дочь потерявшегося пенсионера Елена Фрагина.

Напомним, в понедельник, 6 июля, в районе 16 часов пожилой мужчина вышел из дачного дома в кооперативе "Эфир", что в Прионежском районе за Орзегой, и с того момента его местонахождение неизвестно. К поискам пенсионера подключились волонтеры поискового отряда "Доброспас", однако их помощь пока не принесла результата.

Был одет: в синие спортивные штаны, тельняшка с длинным рукавом, сверху коричневая рубашка, сверху камуфляжный жилет.

Страдает потерей памяти. Есть вероятность, что уехал на попутном транспорте в Петрозаводск.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого или видевших его, полиция просит сообщить по телефону: +79095678382.