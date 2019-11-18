Поиски пропавшей в Петрозаводске девочки-подростка прекращены

Полиция остановила поиски 15-летней жительницы столицы Карелии, которая пропала пять дней назад, сообщили в МВД Карелии.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, девочка найдена живой и здоровой и доставлена домой, криминальной составляющей нет.

Напомним, девочка 2004 года рождения пропала утром 14 ноября. Родные, близкие, друзья, знакомые и полиция разыскивали ее пять дней.