Поиски ушедшего с дачи пенсионера с потерей памяти продолжаются в окрестностях Петрозаводска

К поискам 80-летнего Вениамина Фрагина подключились волонтеры, но пока их помощь не принесла результата.

"Закончился поисковый день. К сожалению, он не увенчался успехом. Но так бывает. Мы просто выполняли поставленную задачу, закрывая одно из возможных направлений движения потерявшегося дедушки. Мы внесли еще несколько пазлов в общую картину поиска, убирая с карты темные пятна. На призыв помочь откликнулись сегодня 26 человек. Спасибо отзывчивым, спасибо неравнодушным людям", - написали в группе поискового отряда "Доброспас".

Напомним, в минувший понедельник, 6 июля, в районе 16 часов пожилой мужчина вышел из дачного дома в кооперативе "Эфир", что в Прионежском районе за Орзегой, и с того момента его местонахождение неизвестно.

Был одет в синие спортивные штаны, тельняшка с длинным рукавом, сверху коричневая рубашка, сверху камуфляжный жилет.

Страдает потерей памяти. Есть вероятность, что уехал на попутном транспорте в Петрозаводск.

Как сообщила дочь потерявшегося пенсионера Елена Фрагина, накануне около 10 утра (9.50-10.30) мужчина, по описанию похожий на Вениамина Фрагина, был замечен около кольца на выезде из города в сторону Бесовца.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого или видевших его, полиция просит сообщить по телефону: +79095678382.