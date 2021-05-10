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Поисковики Карелии нашли в пряжинских лесах останки красноармейца

Новости. Общество
08:20, 11 Мая 2021
фото: Поисковый отряд "Феникс"/vk.com/phoenix_poisk
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Участники фонда «Эстафета поколений» 10 мая провели поисковые работы на одном из мест боя 131 стрелкового полка 71 стрелковой дивизии в Пряжинском районе.

Поисковики из отряда «Феникс» обнаружили на одном из мет боя в лесу в Пряжинском районе останки одного бойца РККА, а вместе с ним предметы снаряжения: два противогаза, фрагменты двух ранцев РККА, 3 ботинка, ремни. Об этом сообщается в паблике отряда.

Погибший красноармеец будет захоронен со всеми воинскими почестями на Военно-мемориальном комплексе «Курган Славы».

Напомним, поисковики Карелии подняли за прошлый сезон останки 420 советских воинов.

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