Поисковики Карелии нашли в пряжинских лесах останки красноармейца

Участники фонда «Эстафета поколений» 10 мая провели поисковые работы на одном из мест боя 131 стрелкового полка 71 стрелковой дивизии в Пряжинском районе.

Поисковики из отряда «Феникс» обнаружили на одном из мет боя в лесу в Пряжинском районе останки одного бойца РККА, а вместе с ним предметы снаряжения: два противогаза, фрагменты двух ранцев РККА, 3 ботинка, ремни. Об этом сообщается в паблике отряда.

Погибший красноармеец будет захоронен со всеми воинскими почестями на Военно-мемориальном комплексе «Курган Славы».

Напомним, поисковики Карелии подняли за прошлый сезон останки 420 советских воинов.