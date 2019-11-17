Подписаться
Новости. Общество
15:17, 17 Ноября 2019
фото: ivteleradio.ru

Поисковики со всей страны соберутся в Карелии

Загрузка...

В следующем году Карелия будет принимать более 200 поисковиков со всей России на закрытии Всероссийской Вахты памяти.

Мероприятие пройдет в рамках празднования 75-летия Победы и 100-летия республики. Об этом сообщил министр образования Карелии Роман Голубев, который принял участие в закрытии Всероссийской Вахты Памяти-2019 в Архангельске. На встрече представители поискового движения России подвели итоги уходящего года.

"В 2019 году силами десятков поисковых отрядов на территории нашей республики были подняты 824 бойца и командира Красной армии, установлены имена 43, найдены родственники 12-ти", - сообщил министр на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Недавно член Совета Федерации от Карелии Игорь Зубарев провел рабочую встречу с руководителем Фонда "Эстафета поколений" Александром Анишиным. За 12 лет работы поисковиками фонда были найдены останки 2175 бойцов и командиров РККА, из них 122 - именные. Останки 577 воинов были перезахоронены. Только в этом году поисковики подняли 86 бойцов и командиров Красной Армии. Останки 476 воинов РККА были перезахоронены из госпитальных захоронений 32-й армии на воинском мемориале "Раменцы".

"Государством сегодня уделяется большое внимание поисковому движению. И это правильно. Поисковики занимаются благородным и важным делом – они возрождают имена павших защитников Отечества, сохраняют историческую правду о Великой Отечественной войне. Благодаря масштабной работе, которую провели участники Фонда "Эстафета Поколений" на местности и с документами военных архивов, Петрозаводску в 2015 году было присвоено звание "Город воинской славы", - отметил Игорь Зубарев.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2019-11-17 15:49:02
Почитатели ночного фотографа начали истерить. Скоро вашего кумира отправят на строгий режим.
mts
2019-11-17 15:30:00
Бойцов ищут. А вот убитых невинно репрессиями забыли. А кто о них помнил назвали педофилами.
кир
2019-11-17 15:53:12
mts, педофилы и другие извращенцы могут заниматься общественно-полезной работой. Вспомните трагедию в речном училище. Несколько извращенцев были привлечены, одного посадили, один в камере якобы повесился. А других, участвовавших в разгулах не привлекли. Часть из них даже уехала из республики. Смотрите на мир шире и смелее.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2019, 06:25
Птицы дохнут прямо на лету, снег стал желтым – жители Карелии в панике (ФОТОФАКТ)
12.11.2019, 14:20
СМИ: Гибель школьницы в Карелии связывают с игрой "Синий Кит"
14.11.2019, 13:19
Жительница Карелии показала пародию на мэра города, не справляющегося со снегопадом (ВИДЕО)
10.11.2019, 11:23
Фельдшер в поселке Карелии получила полмиллиона рублей подъемных и уволилась
12.11.2019, 11:54
Иван Ургант высмеял чиновника из Карелии за предложение расстреливать людей (ВИДЕО)
11.11.2019, 01:42
"Я рыдал каждый раз, вспоминая эту трагедию"

Аналитика

15.11.2019 16:52
Капитал
"Держим курс на природу"
Карелия станет примером для других регионов в сфере развития экологического туризма.
"Эта палка стрелять может" 9
15.11.2019 12:38
Евгений Перов: "Задача Генплана Петрозаводска - восстановить город в границах 2008 года" 5
14.11.2019 11:08
Как выбрать место для проведения делового мероприятия?
13.11.2019 14:59
Индексацию ежемесячных выплат ветеранам труда ускорят выборы 10
13.11.2019 13:38
Вся аналитика

Чтиво

14.11.2019 14:03
Без политики
За полярным сиянием на батарейках 6
Журналист "Столицы на Онего" прокатился по фьордам на первом в Норвегии судне, полностью построенном из отходов и работающем на электрических аккумуляторах.
"Я рыдал каждый раз, вспоминая эту трагедию"
11.11.2019 01:42
Как выбрать планировку квартиры
06.11.2019 14:44
Пять вопросов, которые помогут выбрать квартиру в Петрозаводске
05.11.2019 15:03
архив чтиво

Медиа

Стоп-кадр на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
15.11.2019 16:07
все фото и видео

Опрос

Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»