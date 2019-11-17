Поисковики со всей страны соберутся в Карелии

В следующем году Карелия будет принимать более 200 поисковиков со всей России на закрытии Всероссийской Вахты памяти.

Мероприятие пройдет в рамках празднования 75-летия Победы и 100-летия республики. Об этом сообщил министр образования Карелии Роман Голубев, который принял участие в закрытии Всероссийской Вахты Памяти-2019 в Архангельске. На встрече представители поискового движения России подвели итоги уходящего года.

"В 2019 году силами десятков поисковых отрядов на территории нашей республики были подняты 824 бойца и командира Красной армии, установлены имена 43, найдены родственники 12-ти", - сообщил министр на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Недавно член Совета Федерации от Карелии Игорь Зубарев провел рабочую встречу с руководителем Фонда "Эстафета поколений" Александром Анишиным. За 12 лет работы поисковиками фонда были найдены останки 2175 бойцов и командиров РККА, из них 122 - именные. Останки 577 воинов были перезахоронены. Только в этом году поисковики подняли 86 бойцов и командиров Красной Армии. Останки 476 воинов РККА были перезахоронены из госпитальных захоронений 32-й армии на воинском мемориале "Раменцы".

"Государством сегодня уделяется большое внимание поисковому движению. И это правильно. Поисковики занимаются благородным и важным делом – они возрождают имена павших защитников Отечества, сохраняют историческую правду о Великой Отечественной войне. Благодаря масштабной работе, которую провели участники Фонда "Эстафета Поколений" на местности и с документами военных архивов, Петрозаводску в 2015 году было присвоено звание "Город воинской славы", - отметил Игорь Зубарев.