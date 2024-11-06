Поисковики в Карелии нашли 7 человек из 16 поступивших заявок

В карельском отделении отряда раскрыли статистику поисков в октябре.

В карельском отделении поискового отряда «ЛизаАлерт» расскрыли статистику за октябрь. Всего в прошлом месяце в отряд поступило 16 заявок на поиск. Найдены живыми были 7 человек, погибшими — 3, не найдены — 5. Об этом сообщили в паблике отряда.

В паблике подчеркнули, что делается все возможное для поисков тех, кто до сих пор не найден.

В альбоме отряда собрали ориентировки на людей, поиск которых продолжается.