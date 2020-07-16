Поисковики в Карелии спасли щенков, выброшенных в лес умирать

В Кондопожском районе в лесу поисковики спасли щенков от голодной смерти.

В среду, 15 июля, в Кондопожском районе, недалеко от деревни Койкары, члены Карельского отделения поискового движения России, поисковики Харзия А.М. И Брянгиным П.Ф. нашли в лесу двух щенков.

Как сообщается в паблике "В добрые руки!", МОО"Вместе", кто-то умышленно оставил в лесу щенков на погибель, вместо того, чтобы попытаться их пристроить. Конечно же, поисковики не оставили щенков в беде: накормили, напоили и нашли им семьи.

Одного щенка взял в свою семью поисковик Харзия А.М., второго щенка забрала семья из Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что по Петрозаводску бегает белая лошадь.