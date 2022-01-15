Появилась новая схема обмана через «Госуслуги»

Телефонные мошенники стали обманывать через QR-коды, представляясь сотрудниками «Госуслуг».

Телефонные мошенники воспользовались актуальной темой QR-кодов. Представляясь по телефону сотрудниками портала «Госуслуги», они предлагают привязать QR-код к странице пользователя и получают доступ к личному кабинету граждан. Затем злоумышленники могут, например, использовать полученные на портале данные жертвы для оформления кредитов, предупреждают эксперты. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Телефонные мошенники стали звонить жертвам от имени сотрудников портала «Госуслуги», предупреждают в компаниях по кибербезопасности. Они просят граждан продиктовать код из СМС-сообщения якобы для активации или привязки QR-кода к странице пользователя, рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Код из СМС требуется, чтобы попасть в личный кабинет жертвы на «Госуслугах», поясняет эксперт.

В Минцифры говорят, что не сталкивались с жалобами граждан на такие звонки.

Обычно телефонный мошенник уже располагает какими-то сведениями о жертве, например, обращается к ней по имени, предупреждает господин Ульянов: «При подобных звонках не требуется перевод денег, что притупляет бдительность жертвы». По его мнению, схема становится успешной в силу реальной актуальности проблем с корректным отображением или получением на портале QR-кодов. Например, как сообщал “Ъ” 6 сентября, у жителей Москвы были сложности с продлением цифровых сертификатов о вакцинации после повторной прививки.

Директор по коммуникациям Infosecurity Александр Дворянский говорит, что это достаточно распространенная схема, причем не только на указанном ресурсе. Как обычно, цель злоумышленников — вынудить пользователя принять быстрое, импульсивное решение, не давая времени перепроверить информацию, продолжает он. Раньше мошенники представлялись сотрудниками банка, МВД или других госорганов, отмечают эксперты Bi.Zone.

Если пользователь выполнил требования злоумышленников, данные для входа на ресурс могут быть скомпрометированы, подчеркивает Александр Дворянский.

На портале «Госуслуги» хранится много персональной информации — электронная цифровая подпись, данные паспорта, ИНН, СНИЛС, ДМС, ОМС, банковских карт, сведения об автомобилях или недвижимости, отмечает директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко. Данные документов можно использовать, например, на доверенных сайтах, где оформление кредитов, займов или рассрочек на покупку осуществляется путем подтверждения личности через профиль «Госуслуг», предупреждает он. Кроме того, данные из «Госуслуг» могут использоваться в мошенничествах методом социнженерии, говорит господин Коваленко: «Мошенник сможет более убедительно выдать себя за сотрудника полиции или банка. Аргументы с информацией о номере автомобиля, СНИЛС или последних платежах за ЖКХ вызовут больше доверия у жертвы».

Для защиты личных кабинетов на портале «Госуслуги» стоит использовать двухфакторную аутентификацию, говорит Владимир Ульянов: «Это в любом случае затруднит вход в личный кабинет». Также, по его словам, стоит отказаться от общения по входящим звонкам и в случае сомнений уточнить, как связаться со звонившим человеком или другим представителем сервиса.