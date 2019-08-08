Появилась полная программа фестиваля "Ruskeala Symphony"

В Карелии в горном парке "Рускела" 9 августа в третий раз откроется фестиваль "Ruskeala Symphony", сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

В этом году фестиваль проводится в рамках подготовки к 100-летию Карелии. Праздник музыки продлится три дня и завершится 11 августа.



Фестиваль был создан по инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова в 2017 году и сразу заявил о себе, как о явлении в культурной и туристской жизни России, войдя в топ-15 региональных событий страны. Организатором "Ruskeala Symphony" являются правительство Карелии, республиканское Министерство культуры, Карельская государственная филармония и горный парк "Рускеала" (ООО "Колмас"). Генеральный партнер фестиваля: туроператор TUI Россия (ООО "ТТ-Трэвел").

В этом году на концертных площадках под открытым небом зрителей ждут выступления звезд музыки, вокала и драматического искусства из пяти стран.

В пятницу, 9 августа, выступят лауреаты международных конкурсов Дмитрий Илларионов и DJ Mr. Switch (Великобритания), а также дирижер – Мариус Стравинский.

10 августа выступят музыканты из Армении: Эммануэль Ованнисян, Карэн Шахгалдян и Армине Григорян. Легендарная белорусская вокальная группа из Минска Camerata Vocal Group, исполнит a capella джазовые композиции и собственные сочинения в жанре worldbeat.

Последний день, 11 августа, будет посвящен Году театра в России. Актер Московского театра "Современник", народный артист России Сергей Гармаш и Оркестр русских народных инструментов "Онего" покажут сказку Бориса Шергина "Волшебное кольцо" с музыкальными иллюстрациями известных отечественных композиторов.

Подробнее ознакомиться с программой можно здесь.