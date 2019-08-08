Подписаться
Новости. Культура
11:37, 08 Августа 2019
фото: vk.com/kgfptz_ptz

Появилась полная программа фестиваля "Ruskeala Symphony"

Загрузка...

В Карелии в горном парке "Рускела" 9 августа в третий раз откроется фестиваль "Ruskeala Symphony", сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

В этом году фестиваль проводится в рамках подготовки к 100-летию Карелии. Праздник музыки продлится три дня и завершится 11 августа.

Фестиваль был создан по инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова в 2017 году и сразу заявил о себе, как о явлении в культурной и туристской жизни России, войдя в топ-15 региональных событий страны. Организатором "Ruskeala Symphony" являются правительство Карелии, республиканское Министерство культуры, Карельская государственная филармония и горный парк "Рускеала" (ООО "Колмас"). Генеральный партнер фестиваля: туроператор TUI Россия (ООО "ТТ-Трэвел").

В этом году на концертных площадках под открытым небом зрителей ждут выступления звезд музыки, вокала и драматического искусства из пяти стран.

В пятницу, 9 августа, выступят лауреаты международных конкурсов Дмитрий Илларионов и DJ Mr. Switch (Великобритания), а также дирижер – Мариус Стравинский. 

10 августа выступят музыканты из Армении: Эммануэль Ованнисян, Карэн Шахгалдян и Армине Григорян. Легендарная белорусская вокальная группа из Минска Camerata Vocal Group, исполнит a capella джазовые композиции и собственные сочинения в жанре worldbeat. 

Последний день, 11 августа, будет посвящен Году театра в России. Актер Московского театра "Современник", народный артист России Сергей Гармаш и Оркестр русских народных инструментов "Онего" покажут сказку Бориса Шергина "Волшебное кольцо" с музыкальными иллюстрациями известных отечественных композиторов.

Подробнее ознакомиться с программой можно здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.08.2019, 21:20
ФОТО: Грудь Насти Каменских не поместилась в тесный купальник
03.08.2019, 10:04
Неизвестные запугивают водителей на трассе в Карелии
05.08.2019, 20:49
СРОЧНО: Девлет Алиханов вышел на свободу
01.08.2019, 13:29
Очень странные дела Питкярантского района
05.08.2019, 15:28
В полиции разобрались, кто "запугивал" водителей на трассе в Карелии
01.08.2019, 13:50
Торговую сеть "Магнит" оштрафовали за недостоверную рекламу в Петрозаводске

Аналитика

06.08.2019 10:00
Капитал
"Кареллеспром" открывает "тайну" своего успеха
У холдинга вновь появился шанс на звание флагмана Карелии в лесозаготовительной отрасли.
Побег от токсичного актива 18
05.08.2019 11:00
"Открытие нового памятника – важное событие для Петрозаводска и всех горожан" 13
01.08.2019 16:49
5:0 в пользу новостроек
01.08.2019 16:48
Очень странные дела Питкярантского района 14
01.08.2019 13:29
Вся аналитика

Чтиво

07.08.2019 11:34
Личное мнение
Аллее городов-побратимов отказано в статусе достопримечательного места 6
"Дерево дружбы" в Петрозаводске исключено из Списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.
"Памятники в Сандармохе вырастают сами" 7
06.08.2019 13:20
"ТехРент" - в районах 3
31.07.2019 22:56
Почему одни территории преуспевают в привлечении инвестиций, а другие – отстают?
30.07.2019 14:47
архив чтиво

Медиа

"Событие дня" на ТНТ-ОНЕГО
07.08.2019 14:31
все фото и видео

Опрос

Как вы отдыхаете холодным летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»