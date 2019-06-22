Появились фото ДТП с участием пожарной машины в Петрозаводске

ДТП произошло утром 22 июня на пересечении улиц Гоголя и Красноармейской, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 9.29 на пересечении улиц Гоголя и Красноармейской автомобиль пожарной службы столкнулся с автомобилем Lada Largus. Травмирована и госпитализирована 45-летняя женщина.