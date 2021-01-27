Появились фото с места группового ДТП в Карелии, в котором пострадала 21-летняя девушка (ФОТО)

Три автомобиля столкнулись на федеральной трассе в Кемском районе.

В паблике кемского отряда противопожарной службы выложили фото с места жесткой аварии, которая произошла в минувшую среду, 27 января на 899 км + 355 м федеральной автодороги "Кола".



© ГКУ РК ОПС по Кемскому району



© ГКУ РК ОПС по Кемскому району



© ГКУ РК ОПС по Кемскому району

Напомним, 22-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Elantra, не учел дистанцию до двигавшегося впереди грузовика DAF и совершил с ним столкновение. Ехавший следом автомобиль Skoda Yeti также не учел дистанцию и столкнулся с Hyundai.

В результате происшествия пострадала 21-летняя пассажирка Skoda.

Для ликвидации аварии привлекался кемский ОПС (6 чел. 1 ед.техники).