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Появились фото с места группового ДТП в Карелии, в котором пострадала 21-летняя девушка (ФОТО)

Новости. Общество
15:00, 28 Января 2021
фото: © ДТП ПТЗ
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Три автомобиля столкнулись на федеральной трассе в Кемском районе.

В паблике кемского отряда противопожарной службы выложили фото с места жесткой аварии, которая произошла в минувшую среду, 27 января на 899 км + 355 м федеральной автодороги "Кола".


© ГКУ РК ОПС по Кемскому району

 


© ГКУ РК ОПС по Кемскому району

 


© ГКУ РК ОПС по Кемскому району

Напомним, 22-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Elantra, не учел дистанцию до двигавшегося впереди грузовика DAF и совершил с ним столкновение. Ехавший следом автомобиль Skoda Yeti также не учел дистанцию и столкнулся с Hyundai.

 

В результате происшествия пострадала 21-летняя пассажирка Skoda.

Для ликвидации аварии привлекался кемский ОПС (6 чел. 1 ед.техники).

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Комментарии

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