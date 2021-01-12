Появились фото с места страшного ДТП в Карелии, унесшего жизнь водителя из Мурманской области

В аварии на трассе "Кола" в Лоухском районе один человек погиб, два пострадали.

Напомним, в минувший вторник, 12 января, в 15:24 на 1018 км + 950 м федеральной автодороги "Кола" 39-летний житель Мурманской области, управляя автомобилем Nissan, выехал на полосу встречного движения. На встречке он допустил столкновение с автомобилем Audi A8.

Для ликвидации происшествия привлекалось подразделение ПЧ № 57 по охране Лоухи "ОПС по Лоухскому району" (6 человек, 1 единица техники). Как пишут в паблике отряда, в результате ДТП пострадали три человека, один из которых оказался зажат в салоне своего автомобиля. Пожарные применили гидравлический аварийно-спасательный инструмент.

Все пострадавшие с различными травмами были госпитализированы в больницу поселка Чупа.

Ранее в Госавтоинспекции Карелии сообщили, водитель автомобиля Nissan скончался в больнице.