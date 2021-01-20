Появились кадры с места ДТП, где на трассе в Карелии сгорел автомобиль (ФОТО)

В Лоухском районе автомобиль улетел в кювет и загорелся, сообщили в ГИБДД Карелии.

Как ранее сообщалось, 20 января в 14.20 на 1029км + 250м федеральной автодороги "Кола" в Лоухском районе 32-летний водитель автомобиля Audi A6 допустил съезд в кювет, где машина загорелась.

В результате ДТП водитель и его 32-летний пассажир, жители Мурманской области, получили травмы.



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Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины данного ДТП.

Фото с места аварии появились в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".