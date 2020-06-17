Появились кадры с места пожара в Карелии, который уничтожил два автомобиля и бытовки (ФОТО)

Пожар произошел 15 июня в Суоярвском районе.

Напомним, в 9.35 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в бытовках в поселке Райконкоски. В результате сгорели две бытовки и два автомобиля.

Как сообщается в паблике ГКУ РК "ОПС по Суоярвскому району", пожар произошел в вагончиках рабочих. Первыми к месту пожара прибыли добровольцы, которые начали тушение до прибытия подразделений пожарной охраны поселков Лоймола и Леппясюрья.

Сгорели автомобили Great Wall Hover и Сhevrolet Aveo.