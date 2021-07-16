Появились кадры с места разрушительного лесного пожара в Карелии (ВИДЕО)

В Сети опубликованы кадры с места лесного пожара, вспыхнувшего в Карелии.

Видео размещено в паблике «Костомукшский городской округ».

«Лесопожарная обстановка продолжает оставаться напряженной! На видео — действующий пожар, обнаруженный в кварталах 5, 6, 21 Ладвозерского участкового лесничества на территории аренды АО „Сегежский ЦБК“. Вот, к каким страшным последствиям может привести несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности в лесах!», — говорится в сообщении.

Администрация Костомукшского городского округа и Костомукшское лесничество рекомендуют жителям города воздержаться от посещения лесов.

Ранее помощник начальника МЧС Карелии Сергей Шугаев объяснял, почему Петрозаводск окутал смог.