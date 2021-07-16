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Появились кадры с места разрушительного лесного пожара в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Общество
10:45, 17 Июля 2021
фото: Костомукшский городской округ / ВК / скриншот видео

В Сети опубликованы кадры с места лесного пожара, вспыхнувшего в Карелии.

Видео размещено в паблике «Костомукшский городской округ».

«Лесопожарная обстановка продолжает оставаться напряженной! На видео — действующий пожар, обнаруженный в кварталах 5, 6, 21 Ладвозерского участкового лесничества на территории аренды АО „Сегежский ЦБК“. Вот, к каким страшным последствиям может привести несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности в лесах!», — говорится в сообщении.

Администрация Костомукшского городского округа и Костомукшское лесничество рекомендуют жителям города воздержаться от посещения лесов.

Ранее помощник начальника МЧС Карелии Сергей Шугаев объяснял, почему Петрозаводск окутал смог.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-07-17 12:20:22
Дык это выгоревшая вырубка :) Семенные деревья с виду целые, а пни таки да, дымят :)
кир
2021-07-17 11:01:23
Это творят наши белые и пушистые люди. Борцы за мир во всем мире. Лгуны и проказники.
Изя
2021-07-17 11:05:31
ой ёй ёй , как плохо думаешь о людях ))) :)
кир
2021-07-17 12:24:44
Изя, нифига. Как есть. Зачем убили царскую семью они же? Сегодня в Екатеринбурге крестный ход в их память, несмотря на пандемию. Люди всё помнят и никогда не простят.
Изя
2021-07-17 13:11:26
ууууууууууу , куда тебя унесло то )))
Гость
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