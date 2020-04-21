Появились новые разъяснения, каким предприятиям в Карелии можно работать при карантине

Министерство экономического развития Карелии подготовило новые разъяснения, как юридические лица и индивидуальные предприниматели могут попасть в перечень хозяйствующих субъектов, имеющих разрешения на работу в период карантинных мероприятий.

Перечень сформирован исходя из общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Раньше разрешалось работать только тем, у кого основной вид деятельности соответствовал ОКВЭД. Однако, такой подход признали ошибочным.

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