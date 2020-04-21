890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Карелии Артур Парфенчиков представил оперативную информацию о ситуации по коронавирусу
Сегодня 10:12
Парфенчиков: "Друзья, мы что, хотим, чтобы этот режим был еще более жестким?" 37
21.04.2020 20:00
В Карелии младенец выпал из коляски и умер
Сегодня 10:29
Парфенчиков сообщил о смерти от коронавируса в близкой ему семье 6
Сегодня 06:40
Два человека пострадали в страшном ДТП в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)
Сегодня 09:04

Появились новые разъяснения, каким предприятиям в Карелии можно работать при карантине

Новости. Общество
11:34, 22 Апреля 2020
фото: pixabay
Загрузка...

Министерство экономического развития Карелии подготовило новые разъяснения, как юридические лица и индивидуальные предприниматели могут попасть  в перечень хозяйствующих субъектов, имеющих разрешения на работу в период карантинных мероприятий.

Перечень сформирован исходя из общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Раньше разрешалось работать только тем, у кого основной вид деятельности соответствовал ОКВЭД. Однако, такой подход признали ошибочным.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.04.2020, 20:05
В Карелии подтверждены восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
19.04.2020, 14:10
Автоинспекторы поймали пьяного водителя в поселке Карелии
19.04.2020, 09:51
Один из заболевших коронавирусом в Карелии попал в реанимацию
20.04.2020, 10:51
Крупный штраф за нарушение самоизоляции жителям Карелии больше не грозит
20.04.2020, 12:14
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами
17.04.2020, 09:17
Еще шесть человек заболели коронавирусом в Карелии, среди них - младенец

Аналитика

Сегодня 11:37
Обществоведение
Красивая жизнь Кайдалова
При обыске в особняке у бывшего министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова изъяли коллекцию дорогих швейцарских часов.
"Ни один больной коронавирусной инфекцией в Карелии не заразился от медика" 3
21.04.2020 21:14
Кто такой Головинкин?
21.04.2020 15:35
"В деревне лучше выживать, чем в городе" 2
20.04.2020 15:50
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
20.04.2020 13:20
Вся аналитика

Чтиво

21.04.2020 16:07
Личное мнение
Эхо Сандармоха? 3
Зачем Следственному комитету понадобились "рассекреченные материалы ФСБ" о финских лагерях в Карелии?
Какие практики и инструменты помогут пережить режим ограничений 1
20.04.2020 12:25
"Моей "кубышечки" хватит на месяц" 3
17.04.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»