Появились подробности аварии за станцией Шуйская в Карелии (ВИДЕО)

На трассе «Кола» за станцией Шуйская в Карелии столкнулись три автомобиля.

Днем в воскресенье, седьмого ноября, произошла дорожная авария с участием двух легковых автомобилей и кроссовера. Подробности происшествия сообщил сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Автомобили столкнулись на 446-м километре автодороги Р-21 «Кола», в километре за отвороткой к станции Шуйская.

Сообщается, что ДТП произошло в районе затяжного поворота дороги. В результате столкновения легковой автомобиль с прицепом и кроссовер развернуло и отбросило за пределы дорожного полотна в кювет. Еще один легковой автомобиль развернуло на проезжей части.

Ранее стало известно, что в аварии в районе Шуи пострадала девушка-водитель. ГИБДД прежде сообщало, что в ДТП участвовали две машины.