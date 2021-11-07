В Карелии девушка за рулем «ВАЗ» получила травмы в аварии (ВИДЕО)

фото: Подслушано у водителей Птз и Карелии / ВК

В районе поселка Шуя в Карелии произошла дорожная авария, в которой пострадала девушка-водитель.

ДТП произошло в воскресенье, седьмого ноября, под поселком Шуя. Об этом сообщает читатель паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии». В сообществе опубликовано видео с места дорожной аварии.

В ГИБДД сообщили «Столице на Онего», что, по предварительным данным, произошло столкновение автомобилей «Ford Kuga» и «ВАЗ 2110».

В ДТП нет погибших. По предварительным данным, травмирована 25-летняя водитель машины «ВАЗ 2110». Предположительно, у нее зафиксированы легкие ушибы.

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства аварии и проводит проверку.