Появились подробности ДТП на "Коле" с участием легковушки и мотоцикла

Новости по теме
Загрузка...
ДТП произошло 4 июля на трассе "Кола" в Пряжинском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.
В 18.10 в районе отворотки к Святозеру, в 16 км за Пряжей произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2105 и мотоцикла Honda.
46-летний водитель автомобиля ВАЗ при осуществлении поворота налево, совершил столкновение с мотоциклом Honda, который двигался во встречном направлении.
По информации ГИБДД, пострадал один человек (ранее в МЧС сообщали о трех пострадавших) – травмирован 57-летний мотоциклист (житель Липецкой области), ему оказана медицинская помощь.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
01.07.2019, 15:12
30.06.2019, 09:21
02.07.2019, 11:25
01.07.2019, 13:12
28.06.2019, 19:30
28.06.2019, 13:51
Аналитика
Сегодня 09:15
Обществоведение
Верховный суд Карелии отменил решение первой инстанции об аресте Ираиды Шалак, отменив меру пресечения в отношении фермера в принципе.
04.07.2019 13:31
03.07.2019 16:00
03.07.2019 14:56
01.07.2019 15:12
Чтиво
04.07.2019 14:04
Личное мнение
Федеральным властям захотелось регулировать сбор дикоросов в стране.
03.07.2019 12:35
30.06.2019 08:53
26.06.2019 15:40
Медиа
01.07.2019 09:39
Комментарии