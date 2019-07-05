Появились подробности ДТП на "Коле" с участием легковушки и мотоцикла

ДТП произошло 4 июля на трассе "Кола" в Пряжинском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 18.10 в районе отворотки к Святозеру, в 16 км за Пряжей произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2105 и мотоцикла Honda.

46-летний водитель автомобиля ВАЗ при осуществлении поворота налево, совершил столкновение с мотоциклом Honda, который двигался во встречном направлении.

По информации ГИБДД, пострадал один человек (ранее в МЧС сообщали о трех пострадавших) – травмирован 57-летний мотоциклист (житель Липецкой области), ему оказана медицинская помощь.