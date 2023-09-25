Появились подробности ДТП в Питкяранте, где пожилая женщина попала под колеса легковушки во дворе дома

фото: © Скриншот с видео: паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии» / ВК

В сети появилось видео жуткого наезда на 89-летнюю женщину в Питкяранте (18+).

Страшные кадры, на которых автомобиль сбивает и наезжает на пожилую женщину, которая шла по двору, попали в объектив камеры компании «Ситилинк».

Видео жуткого наезда появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

В паблике уточнили, что ДТП с участием пешехода произошло 25 сентября у дома № 38 по улице Максима Горького в Питкяранте.

На видео автомобиль, двигаясь задним ходом, ускоряется и, сбивая с ног, наезжает на пожилую женщину.

Напомним, ДТП в Питкяранте произошло в понедельник, 25 сентября, приблизительно в 17.40. Там автомобиль Chevrolet Klan, за рулем которого находилась 28-летняя женщина, двигался задним ходом и наехал на 89-летнюю женщину.

В результате ДТП пожилая женщина получила травмы. Ее госпитализировали в больницу.