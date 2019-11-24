Появились подробности ДТП в центре Петрозаводска, где перевернулся автомобиль (ФОТО)

ДТП произошло вечером 23 ноября на пересечении проспекта Ленина и улицы Шотмана, сообщили в ГИБДД Карелии.

Напомним, от столкновения автомобиль, двигающийся по улице Шотмана, опрокинулся на крышу.

На пересечении пр. Ленина и ул.Шотмана 27-летний водитель ВАЗ-21124 при повороте направо под горящую дополнительную секцию сигнала светофора не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21150.







©ГИБДД Карелии

Автомобили отбросило на стойки дорожных знаков.







©ГИБДД Карелии

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Пострадал водитель автомобиля ВАЗ-21124 и пассажир второго автомобиля. Обстоятельства ДТП выясняются.