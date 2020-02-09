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Появились подробности крупного пожара в гранитной мастерской в Карелии

Новости. Происшествия
07:15, 10 Февраля 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Пожар произошел утром 9 февраля в Кондопоге в производственном цехе, сообщили в МЧС Карелии.

Напомним, в 6.01 пожарно-спасательные подразделения Кондопожского и Прионежского районов привлекались для ликвидации пожара в строении на ул. Ветлечебной, 66, где располагается гранитная мастерская.

По уточненным данным МЧС, пожар произошел в производственном цехе по камнеобработке. Площадь повреждения составила 300 кв м. Для ликвидации пожара привлекались 23 человека и 8 единиц техники. 

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются. 

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