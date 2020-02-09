Появились подробности крупного пожара в гранитной мастерской в Карелии

Пожар произошел утром 9 февраля в Кондопоге в производственном цехе, сообщили в МЧС Карелии.

Напомним, в 6.01 пожарно-спасательные подразделения Кондопожского и Прионежского районов привлекались для ликвидации пожара в строении на ул. Ветлечебной, 66, где располагается гранитная мастерская.

По уточненным данным МЧС, пожар произошел в производственном цехе по камнеобработке. Площадь повреждения составила 300 кв м. Для ликвидации пожара привлекались 23 человека и 8 единиц техники.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.