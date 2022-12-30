Появились подробности смертельного ДТП в Пряжинском районе Карелии

Утром 6 января во встречном столкновении около деревни Киндасово погибли два человека.

По предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, 6 января в 09.50 на 388 километре федеральной трассы «Кола» произошла смертельная авария.



Водитель автомобиля Škoda, двигаясь со стороны Петербурга, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Suzuki.



По предварительным данным, в Škoda погибли водитель и пассажирка. Еще два пассажира получили травмы.



В автомобиле Suzuki пострадала одна женщина. Трагедия произошла недалеко от Пряжи, в районе поворота к деревне Киндасово. Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работает полиция.



По информации министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, один пострадавший находится в тяжелом состоянии, переведен в ИТАР пряжинской ЦРБ.







