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Появились подробности страшного ДТП в Карелии, где у водителя остановилось сердце

Новости. Происшествия
11:59, 25 Августа 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Смертельная авария ночью 3 августа на 831 км федеральной автомобильной дороги "Кола".

Напомним, 3 августа ночью в 00.25 в Беломорском районе автомобиль Volkswagen съехал в кювет с последующим возгоранием. В результате происшествия погиб 51-летний водитель. Две пассажирки 51 и 55 лет пострадали. Все жители Мурманской области.

Как сообщили в МВД, пострадавшие мурманчане выразили признательность полицейским за то, что они проявили "не только профессионализм, но и душевную чуткость, сопереживание, сердечность, чувство такта, внимание".

"В ночь на 3 августа через север Карелии по трассе "Коле" следовал автомобиль с двумя семейными парами. Возвращаясь с юга, путешественники даже не меняли пляжный гардероб. Тем временем ночью в этой части республики воздух прогрелся лишь до 3 градусов. Миновав поворот на город Беломорск и проехав еще несколько десятков километров, машина оказалась в кювете, произошло возгорание. Во время движения у водителя остановилось сердце. Несмотря на то, что глава второй семьи попытался вывернуть руль, автомобиль на скорости вылетел с дорожного полотна и врезался в деревья. В разгар ночи три человека оказались наедине с горем, холодом и растерянностью", – отметили в МВД.

Прибывшие на место аварии сотрудники ДПС сняли с себя верхнюю одежду и отдали пассажирам. Одному из них даже понадобилась обувь. Тут же беломорские полицейские стали решать вопрос с тем, чтобы устроить на ночлег троих северян.

В настоящее время в МВД республики принято решение объявить благодарности четверым правоохранителям. 

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