Появились подробности жуткой аварии под мостом в Петрозаводске

Об этом рассказали в ГИБДД Петрозаводска.

Серьезная авария произошла сегодня в 11.50 на Лесном проспекте в районе конно-спортивного центра в Петрозаводске. Автомобиль занесло и он перелетел сначала через разделительную полосу, а затем через дорожное ограждение и угодил под мост.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, водитель покинул место ДТП. На месте происшествия правоохранители обнаружили только автомобиль Renault Logan за пределами проезжей части. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.



Ранее писали о том, что автомобиль перелетел две дорожные полосы и «нырнул» под мост в Петрозаводске.