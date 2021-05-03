Реклама на сайте
Прислать новость
Новые жертвы коронавируса в Карелии - умерли еще двое 9
Сегодня 09:04
Нецензурные угрозы губернатора Коми в адрес депутата попали в соцсети и вызвали скандал 2
Сегодня 19:40
ПетрГУ получит миллионы на разработку мобильного приложения
Сегодня 15:12
В Петрозаводске приземлился первый самолет из Казани 8
Сегодня 17:03
Снег, дождь и гололедица - весна не торопится в Карелию 1
Сегодня 17:00
Спасать от огня дачу под Петрозаводском бросились 8 пожарных 1
Сегодня 17:27

Появились разъяснения о новых правилах покупки автомобилей с пробегом

Новости. Общество
21:40, 03 Мая 2021
фото: Авилов Александр / АГН «Москва»
Загрузка...

Новые правила покупки машин с пробегом, которые должны были заработать с 1 мая, перенесли на вторую половину 2021 года.

Речь, в частности, идет об оформлении договора купли-продажи (ДКП) через портал Госуслуг. О переносе Autonews.ru сообщили в пресс-службе Минцифры. 

«В первую очередь, в июне 2021 года, планируется запуск возможности дистанционного заключения договоров на оказание услуг сотовой связи. Позднее россияне смогут подписывать сделки в электронном виде с использованием функционала портала госуслуг, например, договора купли-продажи авто и совершать другие действия», — объяснили в Минцифры, добавив, что сервис для автомобилистов заработает во втором полугодии. 

Покупка и продажа подержанной машины через портал госуслуг делает сделку более прозрачной с точки зрения проверок автомобиля, а также верифицирует реального продавца и покупателя. Преимущество оформления сделки через Госуслуги в том, что все данные об автомобиле, его владельце, техническом состоянии и всех задолженностях сразу видны второму участнику сделку. Таким образом, перед оформлением, покупатель может ознакомиться со всей информацией о машине на госпортале.

Такая схема будет удобной только для граждан, чьи аккаунты верифицированы, то есть подтверждены в районных отделениях МФЦ либо через финансовые организации. Такую услугу давно предоставляют все крупные банки страны, верифицировать аккаунт можно через приложение в мобильном телефоне.

Чтобы продать машину, гражданину нужно загрузить в личном кабинете Госуслуг паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации (СТС), полис ОСАГО (при наличии) и подать специальное заявление на портале. Продавец также должен будет решить перед сделкой, сохранит ли он регистрационный номер автомобиля за собой или продаст его вместе с машиной. В первом случае нужно будет написать заявление в ГИБДД и оставить номера на хранение до регистрации своего следующего автомобиля.

Проверять машину, даже при оформлении сделки через Госуслуги, лично все равно придется. Более того, Госуслуги не гарантируют предоставление абсолютно всей информации о машине. Например, в базы ГИБДД попадает информация только об официально оформленных ДТП, произошедших после 2015 года. Все, что было до этого времени, в базах не значится. Кроме того, если бывший владелец машины повредил бампер во дворе, не вызвал полицию, не оформил ничего в страховой, а просто починил все сам в гараже, информации об этом тоже не будет.

Стандартная схема осмотра автомобиля и проверки документов при личной встрече никуда не исчезает. Покупателю также придется проверить техническое состояние автомобиля или привлекать экспертов на станции техобслуживания.

После заключения сделки придется также совершить визит в ГИБДД для регистрации автомобиля. При этом в полиции уже будут знать, кому принадлежит автомобиль, так как информация с Госуслуг подтянется в базу автоматически с Д. П. Сейчас же ГИБДД узнает про продажу машины только в момент регистрации автомобиля на нового собственника, что позволяет некоторым автомобилистам затягивать с оформлением и безнаказанно нарушать ПДД.


Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.05.2021, 16:52
Циклон «Даниель» принесет в Карелию снегопад и метель
30.04.2021, 12:12
Конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост сити-менеджера Петрозаводска
29.04.2021, 16:23
В Петрозаводске сотрудники ГИБДД провели жесткое задержание девушки-водителя (ВИДЕО)
26.04.2021, 06:40
«Набрали бы и 200 килограммов»: стало известно особое грибное место в Карелии (ФОТО)
01.05.2021, 09:25
Еще трое мужчин скончались от коронавируса в Карелии
27.04.2021, 15:40
Стало известно, как будут работать школы и садики в Карелии в майские праздники

Аналитика

30.04.2021 14:22
Обществоведение
Школа на «пятерку» 1
Самая большая школа в Карелии может принять своих первых учеников уже в сентябре.
«В выборах участвовать не планировала» 21
30.04.2021 09:12
«Совершено циничное и дерзкое преступление» 8
29.04.2021 14:32
Когда будущее Петрозаводска в руках горожан 1
29.04.2021 14:30
Как превратить озеро в болото 2
29.04.2021 13:55
Вся аналитика

Чтиво

29.04.2021 13:32
Без политики
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
С появлением «Здравляндии» разрешились не только детские страхи и капризы, но и тревога родителей за безопасность детей в условиях поликлиники.
История покупки квартиры в ипотеку с господдержкой
29.04.2021 13:30
В Петрозаводске стало солнечно
26.04.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

День пожарной охраны в Петрозаводске 2021
30.04.2021 16:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»