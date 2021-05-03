Появились разъяснения о новых правилах покупки автомобилей с пробегом

Новые правила покупки машин с пробегом, которые должны были заработать с 1 мая, перенесли на вторую половину 2021 года.

Речь, в частности, идет об оформлении договора купли-продажи (ДКП) через портал Госуслуг. О переносе Autonews.ru сообщили в пресс-службе Минцифры.



«В первую очередь, в июне 2021 года, планируется запуск возможности дистанционного заключения договоров на оказание услуг сотовой связи. Позднее россияне смогут подписывать сделки в электронном виде с использованием функционала портала госуслуг, например, договора купли-продажи авто и совершать другие действия», — объяснили в Минцифры, добавив, что сервис для автомобилистов заработает во втором полугодии.



Покупка и продажа подержанной машины через портал госуслуг делает сделку более прозрачной с точки зрения проверок автомобиля, а также верифицирует реального продавца и покупателя. Преимущество оформления сделки через Госуслуги в том, что все данные об автомобиле, его владельце, техническом состоянии и всех задолженностях сразу видны второму участнику сделку. Таким образом, перед оформлением, покупатель может ознакомиться со всей информацией о машине на госпортале.



Такая схема будет удобной только для граждан, чьи аккаунты верифицированы, то есть подтверждены в районных отделениях МФЦ либо через финансовые организации. Такую услугу давно предоставляют все крупные банки страны, верифицировать аккаунт можно через приложение в мобильном телефоне.



Чтобы продать машину, гражданину нужно загрузить в личном кабинете Госуслуг паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации (СТС), полис ОСАГО (при наличии) и подать специальное заявление на портале. Продавец также должен будет решить перед сделкой, сохранит ли он регистрационный номер автомобиля за собой или продаст его вместе с машиной. В первом случае нужно будет написать заявление в ГИБДД и оставить номера на хранение до регистрации своего следующего автомобиля.



Проверять машину, даже при оформлении сделки через Госуслуги, лично все равно придется. Более того, Госуслуги не гарантируют предоставление абсолютно всей информации о машине. Например, в базы ГИБДД попадает информация только об официально оформленных ДТП, произошедших после 2015 года. Все, что было до этого времени, в базах не значится. Кроме того, если бывший владелец машины повредил бампер во дворе, не вызвал полицию, не оформил ничего в страховой, а просто починил все сам в гараже, информации об этом тоже не будет.



Стандартная схема осмотра автомобиля и проверки документов при личной встрече никуда не исчезает. Покупателю также придется проверить техническое состояние автомобиля или привлекать экспертов на станции техобслуживания.



После заключения сделки придется также совершить визит в ГИБДД для регистрации автомобиля. При этом в полиции уже будут знать, кому принадлежит автомобиль, так как информация с Госуслуг подтянется в базу автоматически с Д. П. Сейчас же ГИБДД узнает про продажу машины только в момент регистрации автомобиля на нового собственника, что позволяет некоторым автомобилистам затягивать с оформлением и безнаказанно нарушать ПДД.





