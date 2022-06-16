Появились разъяснения о программе расселения аварийного жилья в Карелии: где и сколько построят

В Карелии выданы разрешения на строительство восьми многоквартирных домов для расселения 935 аварийных квартир.

Об этом сообщили в правительстве республики.

Две девятиэтажки строятся на улице Боровой в столице Карелии. Они позволят расселить 75% оставшихся квартир в петрозаводских домах, признанных аварийными до 2017 года.

Один дом возводят в селе Янишполе, где большая часть новоселов, 55 человек, будут из Пудожа, несколько человек из Беломорска и Муезерки.

Идет строительство дома в Сортавале. В поселке Пиндуши завершается монтаж пятого этажа многоэжтажки. Началось строительство 132-квартирного дома в Беломорске и 40-квартирного дома в Петрозаводске (по улице Белинского).

В ближайшее время строители приступят к возведению многоэтажки в Суоярви. Завершается разработка проектной документации 85-квартирного дома в Кондопоге, где этой весной уже сдали одну многоэтажку для переселенцев из Суоярвского района. Жилье в этом доме получат жители Беломорского, Калевальского, Кемского, Лоухского, Медвежьегорского, Олонецкого, Пудожского, Суоярвского районов.

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