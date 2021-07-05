Появились разъяснения о размере прожиточного минимума в Карелии после изменения методики расчета

Изменения в законе «О прожиточном минимуме», предложенные правительством Карелии, не приведут к снижению величины прожиточного минимума населения.

Об этом сообщила руководитель Управления труда и занятости республики Елена Фролова на сегодняшнем заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике.

«Предлагается установить норму о том, что величина прожиточного минимума на очередной год не может быть ниже соответствующей величины прожиточного минимума, установленной на текущий год», — сказала Фролова.

Так же согласно законопроекту, сохранится дифференциация величины прожиточного минимум для северных районов Карелии и остальной части республики.

Проектом закона предусмотрено, что правительство Карелии разработает новый порядок расчета величины прожиточного минимума, согласно изменениям в федеральном законодательстве.

Как изменится методика расчета, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».