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Появились разъяснения о размере прожиточного минимума в Карелии после изменения методики расчета

Новости. Общество
15:33, 06 Июля 2021
фото: pixabay

Изменения в законе «О прожиточном минимуме», предложенные правительством Карелии, не приведут к снижению величины прожиточного минимума населения.

Об этом сообщила руководитель Управления труда и занятости республики Елена Фролова на сегодняшнем заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике.

«Предлагается установить норму о том, что величина прожиточного минимума на очередной год не может быть ниже соответствующей величины прожиточного минимума, установленной на текущий год», — сказала Фролова.

Так же согласно законопроекту, сохранится дифференциация величины прожиточного минимум для северных районов Карелии и остальной части республики.

Проектом закона предусмотрено, что правительство Карелии разработает новый порядок расчета величины прожиточного минимума, согласно изменениям в федеральном законодательстве.

Как изменится методика расчета, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-07-06 17:10:15
Пофиг совсем.
Mike
2021-07-06 16:19:38
А где разъяснения? Ни одной цифры конкретной
Майор
2021-07-06 15:42:11
Так сколько для пенсионеров прожиточный!? Вроде 10.000 рублей говорили? Как прожить на эти деньги? И почему бездарный Черчесов , "тренер" футбольный, получает 475.000 в ДЕНЬ!!!!!! Тоже ведь бюджетные деньги!?!
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