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Врач объяснила, чем опасна вода из чайника с накипью

Новости. Общество
20:30, 07 Января 2023
фото: © Александр Алпаткин/ТАСС

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Регулярное употребление воды из чайника с накипью может привести к образованию камней в почках.

Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Накипь в чайнике в основном состоит из солей кальция и магния. Когда очень жесткая вода, при кипячении эти соли могут оседать на чайнике», — объясняет специалист.

Если насыщенную такими минералами воду пить очень часто и в больших количествах, могут возникнуть проблемы со здоровьем, предупредила врач.

«Эти минералы будут выводиться через наши органы выведения. Они пойдут через почки, которые, по сути, наш фильтр. И если этих минералов все время много, то фильтр будет забиваться. И могут образоваться камни в почках», — сказала Соломатина.

По ее словам, у людей с предрасположенностью к камнеобразованию этот процесс может произойти гораздо быстрее.

Она посоветовала периодически очищать чайник от накипи с помощью уксуса или лимонной кислоты. Необходимо добавить одно из этих средств в воду и прокипятить ее. После этого осадок достаточно быстро очистится.

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