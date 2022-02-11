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Появились разъяснения, за что пенсионеры не должны платить в 2022 году

Новости. Общество
20:50, 13 Февраля 2022
фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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В 2022 году для пенсионеров доступен ряд льгот, связанных с освобождением от уплаты некоторых пошлин и платежей.

Об этом сообщил агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Например, по его словам, пенсионеры не будут платить пошлины за нотариальное удостоверение доверенности на получение пенсии, а также за оформление свидетельства по наследованию дома, в случае совместного проживания с наследодателем. 

«Пенсионер также освобождён от оплаты за обслуживание банковской карты платёжной системы МИР, при этом на последнюю идут все пенсионные выплаты», — отметил эксперт.

Важной льготой, доступной в текущем году, по его словам, будет также освобождение от уплаты земельного налога и налога на имущество, будут сохранены льготы и на оплату услуг ЖКХ. 

«При этом освобождение от земельного налога возможно в случае наличия земельного участка, не превышающего 6 соток. В случае владения пенсионером несколькими земельными участками, льгота распространяется только на один из них», — подчеркнул Гиринский. 

Также, по его словам, имеется льгота по газификации земельного участка до его границ. 

Кроме того, судебные приставы не смогут предъявить взыскание долгов в случае если у пенсионера имеется минимальная пенсия. 

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