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Появились разъяснения законодательства о льготах для многодетных семей в Карелии

Новости. Общество
16:41, 06 Марта 2020
фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
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ИФНС России по Петрозаводску подготовила разъяснения нового законодательства о льготах по земельному и транспортному налогу для многодетных семей в Карелии.

Одна из льгот касается жителей Петрозаводска, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. Они освобождаются от уплаты земельного налога в отношении одного земельного участка.

Льгота применяется с налогового периода 2019 года.

Кроме того, по всей Карелии освобождаются от уплаты транспортного налога родители (усыновители) или опекуны (попечители) трех и более несовершеннолетних детей.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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