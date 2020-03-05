Появились разъяснения законодательства о льготах для многодетных семей в Карелии

ИФНС России по Петрозаводску подготовила разъяснения нового законодательства о льготах по земельному и транспортному налогу для многодетных семей в Карелии.

Одна из льгот касается жителей Петрозаводска, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. Они освобождаются от уплаты земельного налога в отношении одного земельного участка.

Льгота применяется с налогового периода 2019 года. Кроме того, по всей Карелии освобождаются от уплаты транспортного налога родители (усыновители) или опекуны (попечители) трех и более несовершеннолетних детей. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".