Появились варианты прогноза изменения численности населения Карелии

Новости по теме
Загрузка...
Численность жителей Карелии в течение ближайших 16 лет будет ежегодно сокращаться даже по самым оптимистичным прогнозам.
По "низкому", пессимистичному сценарию, сокращение население будет достигать 5 тысяч человек в год и к концу 2036 года уменьшится на 86 тысяч человек. В результате, согласно этому варианту прогноза, через 16 лет численность населения в Карелии составит 527,7 тысяч человек.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
05.06.2019, 11:19
03.06.2019, 09:35
06.06.2019, 15:23
01.06.2019, 16:34
01.06.2019, 14:55
Аналитика
06.06.2019 13:09
Политкухня
Депутаты Петросовета на очередной сессии приняли ряд важных решений, касающихся бюджета города, и утвердили требования к размещению фасадных вывесок в Петрозаводске.
06.06.2019 12:10
05.06.2019 14:54
05.06.2019 13:02
04.06.2019 14:02
Чтиво
05.06.2019 12:44
Без политики
"Ростелеком" рассказал о популярных услугах связи, востребованных среди представителей туристического сектора Карелии.
05.06.2019 11:40
31.05.2019 14:36
Медиа
03.06.2019 10:47
Опрос
Как изменилась ваша зарплата за последний год?
Комментарии