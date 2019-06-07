Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:22, 07 Июня 2019
фото: пресс-служба музея "Кижи"

Появились варианты прогноза изменения численности населения Карелии

Загрузка...

Численность жителей Карелии в течение ближайших 16 лет будет ежегодно сокращаться даже по самым оптимистичным прогнозам.

По "низкому", пессимистичному сценарию, сокращение население будет достигать 5 тысяч человек в год и к концу 2036 года уменьшится на 86 тысяч человек. В результате, согласно этому варианту прогноза, через 16 лет численность населения в Карелии составит 527,7 тысяч человек.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-06-07 10:55:10
Фигня, пассионарии на подходе. А вы больше делайте абортов. :)
dgin
2019-06-07 10:30:48
Вымираем по-маленьку , надо начинать бегать всем как губернатор .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.06.2019, 11:19
Жара в Карелии сменится прохладой - ожидается скачок в 20 градусов
03.06.2019, 10:42
"Недетская" песня на последнем звонке в Карелии вызвала возмущение в соцсети
03.06.2019, 09:35
Пьяный водитель совершил смертельную аварию под Петрозаводском
06.06.2019, 15:23
Директор "Кареллеспрома" получит премию в размере 26 млн рублей
01.06.2019, 16:34
Парфенчиков сообщил о трех пострадавших детях, которых родители оставили без присмотра
01.06.2019, 14:55
ВИДЕО: Рэпер из Петрозаводска красиво станцевал под свой трек

Аналитика

06.06.2019 13:09
Политкухня
В одном стиле: вывески на фасадах будут единообразными 1
Депутаты Петросовета на очередной сессии приняли ряд важных решений, касающихся бюджета города, и утвердили требования к размещению фасадных вывесок в Петрозаводске.
"РКС-Петрозаводск": "Главное – не стоять на месте"
06.06.2019 12:10
Карельским приставам устроили "публичную порку" за "Невский пассаж" 4
05.06.2019 14:54
Погром сельского хозяйства: только цифры 1
05.06.2019 13:02
Магия больших цифр не должна обманывать 2
04.06.2019 14:02
Вся аналитика

Чтиво

05.06.2019 12:44
Без политики
Услуги "Ростелекома" привлекают туристов в Карелию
"Ростелеком" рассказал о популярных услугах связи, востребованных среди представителей туристического сектора Карелии.
В Карелии за неделю зафиксировали 400 укусов клещей!
05.06.2019 11:40
"Что такое патриотизм? Это - когда ты знаешь, как защитить свою маму, бабушку и родину..."
04.06.2019 07:27
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом!
31.05.2019 14:36
архив чтиво

Медиа

Петрозаводский марафон 2019
03.06.2019 10:47
все фото и видео

Опрос

Как изменилась ваша зарплата за последний год?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»