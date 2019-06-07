Появились варианты прогноза изменения численности населения Карелии

Численность жителей Карелии в течение ближайших 16 лет будет ежегодно сокращаться даже по самым оптимистичным прогнозам.

По "низкому", пессимистичному сценарию, сокращение население будет достигать 5 тысяч человек в год и к концу 2036 года уменьшится на 86 тысяч человек. В результате, согласно этому варианту прогноза, через 16 лет численность населения в Карелии составит 527,7 тысяч человек.

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