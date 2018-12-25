Появилось фото сильно изменившегося Федора Бондарчука

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Врач Офтальмологического центра Карелии рассказал, что делать, если вам прилетела в глаз пробка от шампанского или искра бенгальского огня, а также объяснил, что может произойти со зрением человека, который никогда не пил и не курил, а в Новый год решил попробовать все и сразу.