Появилось объяснение, по каким критериям ПетрГУ высоко поднялся в рейтинге вузов России

Петрозаводский госуниверситет занял 25 место в ежегодном Национальном рейтинге университетов России, поднявшись на 2 пункта по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В рейтинг вошел 341 университет и институт Россиии. Среди вузов Северо-Запада ПетрГУ занял 5 место уступив только образовательным учреждениям Санкт-Петербурга. Деятельность университетов оценивалась по нескольким параметрам. ПетрГУ занял 15 место среди вузов России по критерию «Образование», 17 место по критерию «Интернационализация», 24 место по критерию «Инновации» и 37 место по критерию «Социализация». О целях рейтинга читайте в интернет-газете «Вести Карелии».