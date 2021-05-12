Появилось объяснение, почему чиновникам надо повышать зарплату

Низкая квалификация и мотивация российских чиновников вместе с недостаточной прозрачностью формирования их зарплаты создают проблемы в работе государственных служб.

Как сообщают «Ведомости», об этом говорится в экспертной записке Центра перспективных управленческих решений «Кадровая политика на госслужбе: текущие проблемы и необходимые изменения».

В подготовке документа также принимали участие Центр подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ ­РАНХиГС, компания «Экопси консалтинг» и исследовательская группа «Циркон». По мнению экспертов, сектор госслужбы нуждается в комплексной трансформации, начать которую следует с действующего законодательства, устанавливающего устаревшие требования к кандидатам на госслужбу. Затем следует кардинально изменить правила формирования зарплаты чиновников. Во-первых, оклады госслужащих необходимо повысить, утверждают аналитики. Чем они это мотивируют, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».