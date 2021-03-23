Появилось объяснение причин скопления техники МЧС и полиции в центре Петрозаводска (ФОТО)

МЧС и МВД Карелии во вторник провели в Петрозаводске смотр аварийно-спасательной техники.

Как сообщила пресс-служба регионального МВД, технику пригнали на площадь Кирова в рамках разработанных МЧС организационно-практических мероприятий по подготовке к паводкам и пожароопасному сезону.

На площади прошел смотр техники не только регионального управления МЧС, но и других служб, принимающих участие в ликвидации ЧС.

Среди них были патрульные автомобили карельской полиции. В том числе вездеход "ТРЭКОЛ", на котором работают сотрудники спецподразделения "Гром".

Проверку прошли и личные составы спецслужб.