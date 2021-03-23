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Появилось объяснение причин скопления техники МЧС и полиции в центре Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
08:05, 24 Марта 2021
фото: пресс-службы МВД и МЧС
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МЧС и МВД Карелии во вторник провели в Петрозаводске смотр аварийно-спасательной техники.

Как сообщила пресс-служба регионального МВД, технику пригнали на площадь Кирова в рамках разработанных МЧС организационно-практических мероприятий по подготовке к паводкам и пожароопасному сезону.

На площади прошел смотр техники не только регионального управления МЧС, но и других служб, принимающих участие в ликвидации ЧС.

Среди них были патрульные автомобили карельской полиции. В том числе вездеход "ТРЭКОЛ", на котором работают сотрудники спецподразделения "Гром".

Проверку прошли и личные составы спецслужб.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David .
2021-03-24 09:28:31
Городская убиралка, по осени, тоже свои развалюхи ржавые демонстрировала.
User
2021-03-24 09:02:42
А как же запрет на массовые мероприятия во время пандемии и соблюдение противоэпидемических мер? Где маски, где социальная дистанция, где задержания организаторов? Опять закон не для всех!
Изя
2021-03-24 09:13:23
User, пусть хоть чем то занимаются . маршеруют около стелы ))))
User
2021-03-24 09:40:29
Изя, другие тоже хотят около стелы. Но их оттуда дубинами в автозаки. Неравноправие, однако.
Саныч
2021-03-24 08:16:33
Один вопрос: зачем?
David .
2021-03-24 09:27:02
Саныч, +100
Изя
2021-03-24 09:13:46
Саныч, если бы сами знали )))
наташка
2021-03-24 09:10:16
Саныч, чтобы либерда истерила
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