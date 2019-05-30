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Новости. Общество
16:03, 30 Мая 2019
фото: vk.com/gov_karelia_ru

Появилось расписание ретропоезда до Рускеалы

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Ретропоезд на паровозной тяге будет ежедневно отправляться со станции Сортавала.

В официальной группе главы Карелии появилась информация о стоимости билетов и расписание. 

С 1 июня ретропоезд на паровозной тяге будет ежедневно отправляться со станции Сортавала в 10.40 и прибывать на станцию Маткаселькя в 11.35. В обратную сторону поезд с интерьером в стиле "Николаевского экспресса" проследует в 17.30 с конечной остановкой в Сортавале в 18.20.

Стоимость билета на ретропоезд, который будет состоять из трех вагонов (один вагон-ресторан и два купейных вагона с местами для сидения на 91 место), составит 420 рублей.

Кроме того, будут действовать специальные тарифные предложения для различных категорий пассажиров. Для детей до 10 лет цена снижена на 70 %, для пассажиров в возрасте до 21 года – на 30 %, для пассажиров старше 60 лет – 30 %. При оформлении билетов по тарифу "туда-обратно" стоимость обратного билета снижается на 20 %.

Продажа билетов уже открыта. Приобрести билеты можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО "РЖД"и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".

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Комментарии

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ПлачУ и ПлАчу
2019-05-30 17:18:12
мм, уу, что за ретропоезд? Президент сказал - всем заняться искусственным интеллектом!
Os
2019-05-30 16:38:41
Еще бы из Петрозаводска турфирмы подвозили желающих прокатиться на ретропоезде.
zanoza
2019-05-30 16:05:57
Покатаемся на паровозике :)
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