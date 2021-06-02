Появилось видео аварии с участием трех машин в Петрозаводске (ВИДЕО)

Произошедшее в мае ДТП с участием трех автомобилей на набережной Варкауса попало на видеорегистратор.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось видео аварии, произошедшей утром 11 мая на набережной Варкауса в Петрозаводске.





Видео с регистратора скинул один из подписчиков паблика. Машина автора ролика двигалась от центра в сторону улицы Меленьевой. Перед пешеходным переходом в створе улицы Московская все автомобили замедлили движение — и вдруг сзади на перекресток вылетела машина, расталкивая остальных участников движения. Задев два автомобиля, нарушитель остановился уже за переходом.





Ранее видео, зафиксированное на камеру наружного наблюдения компании «Сампо», уже появлялось в этом же паблике.

Напомним, вчера на трассе «Кола» в аварии, устроенной по вине пьяного водителя, разбились два автомобиля.

А сегодня под Петрозаводском, также по вине пьяного водителя, автомобиль вылетел с трассы и перевернулся.