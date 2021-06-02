Реклама на сайте
Прислать новость
Любарский стал дедушкой и рассказал, как назвали внучку 6
Сегодня 07:50
Два автомобиля разбились в аварии на севере Карелии, есть пострадавшие (ФОТО)
Сегодня 00:14
Найдена пропавшая ранее 81-летняя жительница Петрозаводска 3
02.06.2021 19:21

Появилось видео аварии с участием трех машин в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
15:13, 03 Июня 2021
фото: © кадр из видео

Произошедшее в мае ДТП с участием трех автомобилей на набережной Варкауса попало на видеорегистратор.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось видео аварии, произошедшей утром 11 мая на набережной Варкауса в Петрозаводске.

Видео с регистратора скинул один из подписчиков паблика. Машина автора ролика двигалась от центра в сторону улицы Меленьевой. Перед пешеходным переходом в створе улицы Московская все автомобили замедлили движение — и вдруг сзади на перекресток вылетела машина, расталкивая остальных участников движения. Задев два автомобиля, нарушитель остановился уже за переходом.

Ранее видео, зафиксированное на камеру наружного наблюдения компании «Сампо», уже появлялось в этом же паблике.

Напомним, вчера на трассе «Кола» в аварии, устроенной по вине пьяного водителя, разбились два автомобиля.

А сегодня под Петрозаводском, также по вине пьяного водителя, автомобиль вылетел с трассы и перевернулся.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2021, 16:08
Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу
29.05.2021, 08:58
Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии
30.05.2021, 20:06
Очевидцы сняли видео пожара в гостинице "Северная" в Петрозаводске (ВИДЕО)
30.05.2021, 19:52
Горит гостиница «Северная» в Петрозаводске (СРОЧНО)
27.05.2021, 19:50
Стали известны подробности смертельного ДТП под Петрозаводском
30.05.2021, 13:34
Внедорожник попал под лесовоз на трассе в Карелии – погибли два человека

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Клиники на Чайкиной. Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 11
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»