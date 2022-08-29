Появилось видео аварии в Петрозаводске, где спорткар сбил 17-летнюю девушку (ВИДЕО)

Благодаря этому стало понятно, кто спровоцировал аварию.

Напомним, вечером 15 сентября на перекрестке проспекта Ал. Невского и улицы Калинина спорткар Mazda сбил 17-летнюю девушку. Авария произошла на пешеходном переходе, девушка была травмирована.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось видео этой аварии. Все случилось в 16.45. Судя по видео, автомобиль поворачивал на разрешающий сигнал светофора, в то время как девушка почему-то побежала на «красный» свет.

От удара пострадавшая упала на асфальт. К 17.00 девушке уже оказывали помощь медики.