В центре Петрозаводска спорткар сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе (ФОТО)

Авария произошла на одном из самых оживленных перекрестках карельской столицы.

Сегодня, 15 числа, около 17.00 авария с участием пешехода произошла на перекрестке проспекта Ал.Невского и улицы Калинина.

Как уточнили «Столице на Онего» в Госавтоинспекции Карелии, водитель автомобиля Mazda сбил 17-летнюю девушку, пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу.

На месте работают «скорая» и полиция, обстоятельства аварии выясняются. Девушка получила травмы в результате ДТП, ей потребовалась медицинская помощь.