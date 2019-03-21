Появилось видеодоказательство романа Ксении Собчак и Константина Богомолова

Журналистка и режиссер показали чувства на частной вечеринке.

На праздновании дня рождения продюсера Михаила Друяна режиссер Богомолов, исполняя песню Филиппа Киркорова "Снег", пригласил на медленный танец Ксению. Этот момент запечатлела на видео главный редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук. Ролик она опубликовала в Instagram, а в комментарии к нему поставила смайл в виде сердца.

На видео Константин с микрофоном в руках спускается со сцены в зал с гостями вечеринки, находит в толпе Ксению, крепко ее обнимает и кружит в танце. Собчак в платье с открытыми плечами смущенно улыбается и прижимается к режиссеру, пишет Cosmopolitan.

"Если хочешь идти – иди, если хочешь забыть – забудь. Только знай, что в конце пути, никого уже не вернуть", – спел Богомолов.