Появилось видео ДТП на Чапаевском кольце с участием подростка

В Петрозаводске 17-летний водитель снес фонарь на перекрестке улиц Чапаева и Шотмана.

В 18.15 на перекрёстке ул. Чапаева и ул. Шотмана 17-летний водитель Chevrolet Niva при повороте направо не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на опору уличного освещения.

Водитель и пассажир получили травмы.

На сайте "ДТП ПТЗ" появилось видео произошедшего.