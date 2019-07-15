Появилось видео ДТП с участием девушки-мотоциклиста в Петрозаводске

ДТП произошло 14 июля на проспекте Комсомольском, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 21.45 на пр. Комсомольском 23-летняя девушка на мотоцикле Kawasaki EX250K столкнулась с автомобилем Renault Logan.





Камеры наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлели момент произошедшего.