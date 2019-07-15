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Новости. Происшествия
08:30, 15 Июля 2019
фото: Столица на Онего

В Петрозаводске девушка-мотоциклист пострадала в ДТП

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ДТП произошло 14 июля на проспекте Комсомольском, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 21.45 на пр. Комсомольском 22-летняя девушка на мотоцикле  Kawasaki EX250K  при перестроении слева направо не уступила дорогу и совершила столкновение с автомобилем Renault SR.

Пострадала девушка-мотоциклист, ей назначено амбулаторное лечение.

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Комментарии

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Ашот
2019-07-15 09:12:50
Вай Вай ВАй мамаджян ... ехал ехал матаЦЫКЛ ЦЫКЛ ЦЫКЛ ))) скора девущьки савсем как мужики станут ... курят в брюках ходят .. девушк в юбках в городе мала мала встретиш сейчас
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