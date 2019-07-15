В Петрозаводске девушка-мотоциклист пострадала в ДТП

ДТП произошло 14 июля на проспекте Комсомольском, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 21.45 на пр. Комсомольском 22-летняя девушка на мотоцикле Kawasaki EX250K при перестроении слева направо не уступила дорогу и совершила столкновение с автомобилем Renault SR.



Пострадала девушка-мотоциклист, ей назначено амбулаторное лечение.