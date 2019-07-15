В Петрозаводске девушка-мотоциклист пострадала в ДТП

Новости по теме
Загрузка...
ДТП произошло 14 июля на проспекте Комсомольском, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В 21.45 на пр. Комсомольском 22-летняя девушка на мотоцикле Kawasaki EX250K при перестроении слева направо не уступила дорогу и совершила столкновение с автомобилем Renault SR.
Пострадала девушка-мотоциклист, ей назначено амбулаторное лечение.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
10.07.2019, 15:42
08.07.2019, 13:35
08.07.2019, 13:39
08.07.2019, 14:11
12.07.2019, 14:56
11.07.2019, 15:34
Аналитика
12.07.2019 16:17
Политкухня
Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович подвел итоги работы парламента республики за первое полугодие.
11.07.2019 14:27
11.07.2019 14:03
09.07.2019 12:08
08.07.2019 13:39
Чтиво
12.07.2019 14:56
Личное мнение
Кому не нужна вся правда о советском терроре?
10.07.2019 13:51
09.07.2019 09:22
08.07.2019 12:32
Медиа
14.07.2019 19:11
Опрос
У вас есть кредит?
Комментарии