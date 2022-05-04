Появилось видео, как иномарка в Петрозаводске сбила ребенка

На Древлянке 10-летний ребенок попал под машину – ДТП запечатлела камера наружного наблюдения.

В паблике «Подслушано у водителей Петрозаводска» появилось видео ДТП на Лососинском шоссе, где иномарка сбила ребенка.

Ранее ГИБДД Петрозаводска сообщала, что сегодня, 12 мая, в 14.00 в районе дома № 23/1 по Лососинскому шоссе в Петрозаводске водитель автомобиля Audi сбил пешехода 2012 года рождения. Ребенку на месте оказана разовая медицинская помощь.

На видео можно заметить, что ребенок выбежал на дорогу и буквально врезался в автомобиль.